L'Equipe de France face à l'Allemagne à 9 mois de l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La FFF a officialisé ce mardi la tenue d'un match amical entre l'Allemagne et la France en septembre prochain. La rencontre aura lieu à Dortmund.

Les Bleus et leur capitaine Kylian Mbappé vont pouvoir prendre leurs marques avant l'Euro 2024. En effet, en septembre prochain, ils devront croiser le fer avec le pays hôte du championnat d'Europe chez lui, l'Allemagne. La Mannschaft et l'Equipe de France se sont mis d'accord pour la tenue d'un match amical, le 12 septembre prochain à 21 heures. La FFF l'a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux notamment. La rencontre aura lieu au Signal Iduna Park de Dortmund, enceinte hôte de cet Euro 2024 qui accueillera peut-être les Bleus au premier tour en cas de qualification des hommes de Didier Deschamps bien sûr.

Nos Bleus affronteront la @DFB_Team 🇩🇪 à Dortmund le 𝟭𝟮 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/6dlidBCT4t — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2023

L'Allemagne, un adversaire aimé des hommes de Deschamps

Ce match aura lieu pendant la période de qualifications, au moment où la France sera exempt de rencontres dans son groupe de 5 nations. Juste avant, elle jouera l'Irlande au Parc des Princes le 7 septembre avant d'aller aux Pays-Bas le 13 octobre prochain. L'Equipe de France a l'occasion de prendre confiance avant la possible phase finale de juin face à un adversaire qui lui réussit. Les Français ont gagné quatre de leurs six derniers matchs face aux Allemands. Le dernier succès allemand remonte au quart de finale du Mondial 2014 au Brésil. La dernière opposition entre les deux sélections date de juin 2021, lors du dernier Euro et en Allemagne. A Munich, les Bleus avaient gagné 1-0 sur un but contre son camp d'Hummels.