Kylian Mbappé répond à l'attaque de Karim Benzema !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a mis le Real Madrid KO samedi. Et dans le vestiaire, Karim Benzema n'était pas le moins furieux de ce retournement de situation. Le joueur du PSG va s'expliquer.

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, laquelle se déroulera du 21 novembre au 18 décembre, Didier Deschamps va devoir déminer le terrain au sein de son groupe. Et le sélectionneur des Bleus pourra même s’y coller dès le week-end prochain, puisque les Bleus doivent se retrouver à Clairefontaine pour trois matchs de la Ligue des nations que la France. Même si Karim Benzema aura droit à un peu de repos, l’attaquant tricolore jouant la finale de la Ligue des champions samedi contre Liverpool, KB9 va vite rejoindre l’équipe de France où il retrouvera Kylian Mbappé, dont il était très proche. Le retour de Benzema chez les Bleus, après plusieurs années de mise à l’écart, avait été salué comme il se doit par l’attaquant du PSG et entre les deux cela fonctionnait bien comme on l’avait vu à l’automne lors du succès finale dans la Ligue des Nations. Mais c’était avant la décision de Kylian Mbappé de tourner le dos au Real Madrid pour signer jusqu’en 2025 à Paris. Depuis samedi, tout a changé.

Benzema écoeuré par le choix de Mbappé de rester au PSG

La mayor pena @KMbappe es no cumplir tu sueño de jugar en el @realmadrid por dinero.

Uno se acaba arrepintiendo de lo que no hace y más si es a cambio de dinero manchado https://t.co/drleG3VTuE — Javier Herráez (@javiherraez) May 22, 2022

Dans un premier temps, il y a eu la fameuse story sur Instagram, Karim Benzema mettant en ligne samedi soir une photo du rappeur Tupac, trahi par ses amis les plus proches. Certains ont voulu relativiser cette sortie du pichichi français de Liga, estimant qu’il aimait juste Tupac et que c’était un pur hasard, ce qui n’a pas convaincu grand-monde. Lors d’une émission sur la Cadena Ser, Javier Herraez, journaliste très proche du Real Madrid, affirme que lorsque le vestiaire madrilène a appris que Kylian Mbappé prolongeait au Paris Saint-Germain, la colère a été grande, les critiques étant violentes contre le meilleur footballeur du monde. « De nombreux joueurs ont taillé Mbappé, et le plus dur a été Benzema, son coéquipier en équipe de France. Il voulait jouer à Madrid et l’avait dit, mais il est resté au PSG pour l’argent », a lancé le journaliste, histoire de confirmer que du côté des Merengue on digère très mal cette incroyable fin du feuilleton Mbappé, qui pourrait donc rejaillir chez les Bleus.

Mbappé a vu la story de Benzema et va en parler avec lui pour le bien de l'équipe de France

Jusqu'à ce lundi, c'était le silence absolu chez les deux stars du football français sur ce sujet, mais Kylian Mbappé, qui était en conférence de presse ce lundi, avant de consacrer du temps à des médias triés sur le volet, a clairement répondu sur ce sujet. « On n’a pas échangé avec Karim Benzema. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. Si j’ai vu sa story avec Tupak ? J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? », a confié l'attaquant du PSG et des Bleus dans Le Parisien. On peut faire confiance à Didier Deschamps pour rappeler à Mbappé et Benzema que l'intérêt de la France passe avant leur intérêt personnel. Mais c'est une évidence, le coach des Bleus se passerait bien d'une brouille entre le meilleur footballeur du monde et le favori pour gagner le prochain Ballon d'Or.