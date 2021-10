Karim Benzema, une finale France-Espagne pour le Ballon d'Or ?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En course pour le Ballon d'Or 2021, Karim Benzema pourrait augmenter très sérieusement ses chances en remportant le Ligue des Nations avec la France contre l'Espagne ce dimanche à San Siro.

Ces dernières années, Karim Benzema a probablement pensé qu’il finirait sa longue et incroyable carrière sans un seul titre majeur avec l’équipe de France, sa mise au placard l’ayant privé du Mondial 2018. Oui mais voilà, Didier Deschamps a changé tout cela, et l’attaquant tricolore du Real Madrid a retrouvé le chemin de Clairefontaine et des Bleus. Tout le monde pensait que l’Euro pourrait permettre peut-être d’écrire cette première ligne sur son palmarès international, mais cela n’a pas été le cas. Alors même qu’il est en course pour le Ballon d’Or 2021, Karim Benzema sait bien que la Ligue des Nations n’est pas une compétition majeure, mais un trophée est un trophée, et s’il aide la France à l’ajouter dans sa vitrine, alors KB9 marquera des points dans la bataille pour le trophée individuel le plus prestigieux de l’année.

View this post on Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Auteur d’un excellent match face à la Belgique, Karim Benzema sera d’autant plus attendu ce dimanche soir que l’équipe de Didier Deschamps affrontera l’Espagne de Luis Enrique, et de l’autre côté des Pyrénées l’ancien Lyonnais est désormais considéré comme l’une des stars de la Liga, si ce n’est la plus grande star. Karim Benzema a donc beaucoup à prouver et cela tombe bien, il adore cela. Tout comme il désire plus que tout gagner le Ballon d’Or, comme il l’a reconnu vendredi lorsque son nom a été dévoilé par France-Football comme étant dans la liste des 30 footballeurs en lice pour l’édition 2021 dont on connaîtra le vainqueur final le 29 novembre prochain à Paris.

Benzema veut le Ballon d'Or et le dit haut et fort

Interrogé sur cette quête du Ballon d’Or, Karim Benzema a totalement assumé son désir de l’avoir dans les mains le mois prochain. « Ça fait toujours plaisir d'être nominé dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Après, c'est un objectif tout le temps. Pour moi, un joueur de foot doit avoir ce Ballon d'or dans la tête pour pouvoir sortir des gros matchs, gagner des matchs, montrer des choses sur le terrain pour le public. Parce que nous, joueurs de foot, on joue sur le terrain pour donner des émotions aux personnes, à nos familles, aux supporters. Donc bien sûr, c'est un objectif, tout le temps, comme pour chaque footballeur », a confié l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid.

Benzema : "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir le Ballon d'Or et réaliser ce dont je rêvais." @m6info pic.twitter.com/Np7aCwjkhc — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) October 9, 2021

Face à l’Espagne, Karim Benzema jouera probablement gros, mais tout le monde a confiance concernant la prestation de l’attaquant tricolore. « C'est un privilège de s'entraîner avec Karim. C'est un exemple de longévité, mais un exemple tout court, aussi, pour l'équipe (…) ses stats parlent pour lui, et cela démontre l’importance qu’il a au sein de l’équipe. C’est un des meilleurs joueurs au monde », a notamment expliqué Hugo Lloris, capitaine des Bleus, à la veille de la finale de la Ligue des Nations. Karim Benzema doit donc finir le travail avec l'équipe de France afin de faire un pas de plus vers ce Ballon d'Or dont il n'a probablement jamais été aussi proche. Le jury de journalistes qui doit désormais voter pour attribuer le trophée sera probablement devant sa télévision ce dimanche soir à partir de 20h45 pour ce France-Espagne important à plus d'un titre.