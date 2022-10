Karim Benzema, Michel Platini l'attend au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Lundi soir, Karim Benzema a sans doute écrit la plus belle page de sa carrière en remportant le ballon d'or. Un sacre logique pour un autre lauréat français, Michel Platini. L'attaquant madrilène est au sommet de son art mais Platoche l'attend maintenant en Equipe de France.

Karim Benzema a rejoint le panthéon du football français. L'attaquant du Real Madrid est devenu lundi soir le cinquième joueur tricolore a remporté le prestigieux ballon d'or. Les autres lauréats français du prix individuel font vraiment partie de la crème de la crème : Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Le deuxième cité, triple vainqueur dans les années 1980, a félicité l'ancien lyonnais sur RMC. Dans l'émission Rothen s'enflamme, il a couvert d'éloges Benzema dont la victoire lui semble totalement logique.

Benzema est une légende, à lui de faire gagner les Bleus

« C’est un Ballon d’or tout à fait mérité, il n’y avait pas de suspense. C’est remarquable ce qu’il fait depuis de nombreuses années. […] Il a été exceptionnel pendant toutes ces années avec Ronaldo, il a su se mettre à son service. Ce qui est plus remarquable, c’est que quand Ronaldo est parti à la Juve, il a pris ses responsabilités. Il est devenu ce qu'il est devenu et celui qu'on pressentait depuis ses débuts à Lyon. […] Je pense qu'il joue différemment, il est intelligent, il joue avec sa tête. Il n'est pas forcément au top physiquement mais il joue avec sa tête. Il est difficile à cerner, il va sur le front de l'attaque, devant le but, en retrait, il va ailleurs. Comme il le faisait à Lyon ou au Real Madrid à ses débuts. Il est remarquable dans son interprétation du jeu », a t-il notamment développé.

Cependant, un bémol pour Benzema : l'Equipe de France. Le joueur du Real Madrid n'a jamais gagné de compétition majeure avec les Bleus. Pour Michel Platini, le nouveau meilleur joueur du monde n'a pas le droit à l'erreur au Qatar. « Il a atteint le Graal avec le Ballon d'or. Il a une grosse responsabilité en étant le meilleur joueur du monde et il y a la Coupe du monde qui approche. Il va être obligé d'être au top pour justifier son statut », a t-il ajouté. Une pression supplémentaire pour KB9 même si ce dernier a prouvé toute sa carrière qu'il était capable de repousser sans cesse ses limites.