Hervé Renard très mal payé, c'est pas l'Arabie Saoudite ici !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Hervé Renard devrait officiellement être intronisé dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France féminine jeudi. Après avoir démissionné de son poste en Arabie Saoudite, le technicien de 54 ans est très attendu pour relancer les Bleues.

Attendue depuis deux semaines, la nomination par Philippe Diallo, président provisoire de la FFF, d’Hervé Renard au poste d’entraîneur de l’équipe de France féminine est désormais imminente. Libéré de ses fonctions par l’Arabie Saoudite, Renard s’apprête à retrouver la France, où son dernier poste remonte à 2015 et son éphémère passage à Lille où il avait été limogé après seulement six mois. Mais cette fois, c’est un nouveau challenge qui s’offre à lui, puisque pour la première fois de sa carrière il va digérer des filles. Et c’est peu dire que le passage de témoin ne se fait pas dans la douceur, puisque Corinne Diacre a été proprement virée de son poste suite à la révolte de plusieurs joueuses agacées des méthodes de la sélectionneuse nationale.

Cependant, Hervé Renard l’a bien compris dès son contact initial avec les membres du comité exécutif qui l’ont reçu pour qu’il présente son projet, sur le plan salarial il peut oublier ce qu’il touchait en Arabie Saoudite. Et l'effort à faire est important d'autant plus que pour se libérer il aurait payé une partie des 5 millions d'euros de sa clause libératoire à en croire L'Equipe. Pire encore, alors qu’il empochait 300.000 euros net par mois chez les Saoudiens, il gagnera probablement le double en France…mais par an, puisque Corinne Diacre empochait 400.000 euros par saison et qu'il est clair que la FFF ne claquera pas son budget sur ce dossier. Autrement dit, Hervé Renard est sacrément motivé à l'idée de mener Pauline Peyraud-Magnin et ses coéquipières lors du Mondial qui se jouera dans quelques mois en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et il va devoir rapidement se mettre au boulot, car le calendrier se bouscule.

Hervé Renard pourrait faire revenir les anti-Diacre

En effet, outre l'annonce de la liste des joueuses retenues pour préparer la prochaine Coupe du Monde, dossier sur lequel il a probablement déjà travaillé avec Eric Blahic, Laurent Bonadéi et David Ducci, qui seront ses adjoints chez les Bleues, Hervé Renard va devoir rapidement apprendre à connaître ses joueuses. L'équipe de France féminine jouera en effet deux matchs amicaux le 7 avril contre la Colombie à Clermont et le 11 avril face au Canada. D'ici là, il pourrait également convaincre Wendie Renard et d'autres joueuses de revenir en équipe de France après leur décision de claquer la porte afin de ne plus travailler avec Corinne Diacre.