France ‍: Une énorme surprise pour le Mondial féminin ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Hervé Renard doit composer avec plusieurs forfaits majeurs à l'occasion du Mondial féminin 2023. Mais le nouveau sélectionneur national a un atout, c'est qu'il n'est pas brouillé avec certaines joueuses, à l'inverse de Corinne Diacre.

C’est ce mardi que le sélectionneur des Bleues va dévoiler la liste des 26 tricolores qui tenteront de décrocher le titre Mondial du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quelques semaines après avoir pris les commandes de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a eu quelques soucis ces dernières semaines. En effet, plusieurs titulaires indiscutables ont été contraintes de renoncer à la Coupe de monde en raison de soucis physiques. Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Katoto ne seront pas du voyage, et Kadidiatou Diani est incertaine suite à sa fracture de la clavicule en avril dernier. Pour composer son groupe, Hervé Renard a cependant un avantage, c’est que contrairement à Corinne Diacre, il n’a aucun antagonisme avec les footballeuses françaises. Et cela va notamment permettre d’envisager sérieusement le retour d’Amandine Henry.

Amandine Henry de retour chez les Bleues, réponse mardi

La milieu de terrain de 33 ans n’a jamais masqué le peu de plaisir qu’elle avait de jouer avec les Bleues sous les ordres de Corinne Diacre. « Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement, il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde, mais ça a été un chaos total », avait expliqué la joueuse de l’Olympique Lyonnais en novembre 2020. Un an après le Mondial organisé en France durant lequel elle était capitaine des Bleues. Oubliée lors de l’Euro 2022, celle qui est considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde à son poste, et qui va désormais jouer avec l’équipe américaine d’Angel City, a de grandes chances de retrouver l'équipe de France pour ce Mondial 2023.