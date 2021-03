France - Ukraine : Les compos (20h45 sur TF1)

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a décidé d'aligner Kingsley Coman mais pas Paul Pogba dans l'équipe de France qui affronte l'Ukraine ce mercredi (20h45) à Saint-Denis, en ouverture de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le sélectionneur français a choisi de laisser sur le banc au coup d'envoi le milieu de Manchester United, fraîchement revenu de blessure et qui n'a pas beaucoup joué récemment avec le club anglais. En son absence, le milieu de terrain sera composé de la paire réunissant N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Coman, l'ailier du Bayern Munich, sera chargé d'animer un côté de l'attaque comme Kylian Mbappé. Devant eux, Deschamps a opté pour une association classique entre ses champions du monde 2018 Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

En défense, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez occupent les côtés tandis que l'axe sera garni par Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Les trois joueurs français ne figurant pas sur la feuille de match sont Alphonse Areola, Benjamin Mendy et Tanguy Ndombélé, obligés de regarder le match en tribune.

Du côté de l'Ukraine, le sélectionneur Andreï Shevchenko a confié le brassard de capitaine au jeune milieu de Manchester City Oleksandr Zinchenko.

La première place de groupe est directement qualificative pour la phase finale du Mondial prévu au Qatar en novembre et décembre 2022.

Compo de l'Equipe de France

Lloris - Pavard - Kimpembe - Varane - Hernandez - Kanté - Rabiot - Coman - Mbappé - Griezmann - Giroud

Compo de l'Equipe d'Ukraine

Bushchan - Karavaev - Zabarnyi - Mykolenko - Kryvtsov - Matvyienko - Sydorchuk - Malinovskyi - Shaparenko -Zinchenko - Yaremchuk