France - Pays-Bas : les compos (20h45 sur TF1)

Compo de l'Equipe de France :

Maignan - T.Hernandez, Upamecano, Konaté, Koundé - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Coman, Kolo Muani

Compo des Pays-Bas :

Cillessen - Aké, Van Dijk, Geertruida, Timber - Taylor, De Roon, Wijnaldum - Simons, Berghuis, Depay

