France : « Je suis furieux », Olivier Rouyer craque

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Au moment de commenter le match nul de l'équipe de France face à l'Ukraine, Olivier Rouyer a confié sa colère face à la copie rendue par la formation de Didier Deschamps à Kiev.

Dans la course au Mondial 2022, les Bleus ont finalement fait une bonne opération grâce à leur nul en Ukraine. Mais encore une fois, la France a déçu, notamment lors d’une première période totalement insipide. Pour Olivier Rouyer, il n’y a aucune excuse pour justifier les prestations très décevantes des joueurs de Didier Deschamps et l’ancien joueur est monté dans les tours au moment de commenter la performance tricolore.

"Donc là on s'est vraiment fait remplacer par Martial et Zumba ? mdr" #UKRFRA pic.twitter.com/Zpkm6caiuA — Kip pouching Daniel (@lzedr_) September 4, 2021

Sur la chaîne L’Equipe, Olivier Rouyer a craqué. « Je suis absolument furieux, car quand je vois la première mi-temps de l’équipe de France qui était absolument nulle et même dramatique, avec un semblant de réaction pendant une minute face à une équipe d’Ukraine qui est très très faible. Les Ukrainiens n’ont rien montré. Je suis plus que déçu, je suis très inquiet et abattu. Je suis même triste (…) Si on se contente de ce qu’on a vu en deuxième période, ce n’est plus possible, je n’en peux plus (...) L'arrivée trop tardive de Benzema a empêché de travailler, il fallait le faire revenir un an plut tôt », a lancé l’ancien coéquipier de Michel Platini.