France-Argentine ‍: Hugo Lloris fait un terrible aveu

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Il y a un an et demi, l’Equipe de France disputait la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Au terme d’un scénario fou, les Bleus se sont inclinés lors de la séance des tirs au but.

Mené 2-0 à dix minutes de la fin, l’Equipe de France a arraché une prolongation inespérée contre l’Argentine grâce à un doublé d’anthologie de Kylian Mbappé. Durant la prolongation, un but était marqué de chaque côté et c’est aux tirs au but que l’issue de cette finale allait finalement se décider. Le sort a penché du côté argentin, Hugo Lloris n’ayant pas réussi à stopper le moindre penalty pendant que son homologue argentin Emiliano Martinez parvenait à stopper la tentative de Kingsley Coman tandis que celle d’Aurélien Tchouaméni échouait sur le poteau. Cette séance de tirs au but a été un véritable traumatisme pour les supporters des Bleus, mais que dire pour Hugo Lloris. Incapable de repousser la moindre tentative des Argentins, celui qui était alors le capitaine de la France s’en est longtemps voulu.

𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 🇫🇷



Hugo Lloris honore sa 𝟏𝟒𝟑𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 et devient le joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France devant Lilian Thuram (142) ! 🙌#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZE5JdyaN9R — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Dans une interview accordée au Parisien, celui qui évolue désormais au Los Angeles Galaxy en MLS est revenu sur cet épisode douloureux. Sans langue de bois, l’ancien gardien de Tottenham reconnait que cette finale de Coupe du monde l’a empêché de dormir un long moment et plus encore la séance des tirs au but. « Lors de ce dernier match de Coupe du monde, je n’en avais pas arrêté un seul, et ces images-là m’ont hanté plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Pour la séance des tirs au but, j’avais pris place dans le virage des Argentins, sous les huées, après m’être isolé un petit moment pour respirer, car j’étais fatigué » détaille l'ancien capitaine des Bleus avant de conclure.

Hugo Lloris a du mal à s'en remettre

« J’étais très concentré, j’avais étudié le jeu de mes adversaires, mais je savais que, à ce niveau-là, il fallait de la réussite, et pas seulement de l’expérience, du travail ou de l’intuition. J’ai revu longtemps les ballons qui m’avaient frôlé les mains, avant de finir dans les filets. Il y en a même un que j’ai touché. On l’a touchée du doigt, cette victoire. Et peut-être, aussi, parce que je savais que ce serait la dernière. Je n’allais pas repartir pour un cycle jusqu’en 2026, alors que j’avais déjà 35 ans » a reconnu Hugo Lloris, qui aurait pu définitivement marquer l’histoire de l’Equipe de France en remportant deux finales de Coupe du monde de suite en tant que capitaine. C’est finalement l’Argentine qui a remporté ce Mondial au Qatar au terme d’une finale que personne n’oubliera, même si elle n’a pas été salvatrice pour la France.