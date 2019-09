France-Albanie : Deux énormes boulettes pour l'hymne albanais

Dans : Equipe de France.

L'avant-match entre la France et l'Albanie, ce samedi soir au Stade de France, a été marqué par deux incidents peu communs et qui font un peu honte aux organisateurs. En effet, c'est l'hymne du Monténégro qui a été joué pour l'Albanie, et après s'être rendu compte de cette boulette XXL, et présenté des excuses, le speaker a annoncé l'hymne...arménien. L'Albanie va apprécier....