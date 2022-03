France - Afrique du Sud : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Dans la foulée de sa victoire contre la Côte d’Ivoire (2-1), l’équipe de France va enchaîner un deuxième match amical face à l’Afrique du Sud.

Quelle heure pour regarder France - Afrique du Sud ?

La préparation pour la Coupe du Monde 2022 se poursuit pour l’équipe de France. Après avoir joué au Vélodrome vendredi dernier, les Bleus vont prendre la direction de Lille et du Stade Pierre-Mauroy pour affronter l’Afrique du Sud. Ce match amical se jouera ce mardi 29 mars à 21h15.

Sur quelle chaîne suivre France - Afrique du Sud ?

Après M6, ce sera au tour de TF1 de faire le plein d’audience grâce à un match de l’équipe de France. Puisque ce deuxième match de l’année 2022 sera bel et bien diffusé sur l’autre chaîne des Bleus, à savoir TF1 ce mardi. Sur la Une, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires, alors que Frédéric Calenge sera en bord de terrain.

Prochain match de l'Equipe de France ce mardi à 21h15 face à l'Afrique du Sud.

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @FredCalenge pic.twitter.com/hS2UMhgKAF — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 25, 2022

La compo probable de l’équipe de France contre l’Afrique du Sud :



Alors que la saison bat son plein, Didier Deschamps pourrait faire tourner son effectif lors de ce deuxième match de la semaine. Histoire de tester plusieurs choses en vue du Mondial au Qatar, le sélectionneur des Bleus va faire bouger son onze. Pour son retour à Lille, Mike Maignan pourrait par exemple prendre la place d’Hugo Lloris. Pour le reste, Kanté et Mbappé seront de retour, alors que Pogba et Varane sont incertains à cause de soucis physiques.

La compo probable de l’équipe de France : Maignan - Koundé, Saliba, Kimpembe - Clauss, Tchouaméni, Kanté, Theo Hernandez - Griezmann - Mbappé, Giroud.

La décla :

Aurélien Tchouaméni (France) : « L’Afrique du Sud, c’est une bonne équipe. On s'attend à un match difficile et rugueux. Ils auront à cœur de montrer leurs qualités. Il faudra être concentré dès le début ».