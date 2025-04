France 98 se fissure, ils ne se supportent plus

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Dans une récente interview accordée à la presse italienne, Christophe Dugarry a évoqué sa relation très tendue avec Didier Deschamps. L’occasion pour lui de réaffirmer qu’il n’a aucunement l’intention de faire la paix avec son ancien coéquipier de France 98.

On ne peut pas dire que tous les joueurs de l’équipe de France championne du monde en 1998 soient restés en très bons termes. Entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, par exemple, ce n’est clairement pas l’amour fou. Les deux anciennes gloires du football français ne peuvent plus se voir. Leur relation s’est progressivement effritée, jusqu’à un point de non-retour. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant de pointe des Girondins de Bordeaux a de nouveau confié son gros différend avec l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Dugarry ne fera pas la paix avec Deschamps

« Faire la paix avec Didier Deschamps ? Cela n'arrivera jamais. On ne s'appréciait pas en tant que joueurs, mais il s'est mis en colère parce que je lui reprochais de ne pas avoir emmené Benzema au Championnat d'Europe 2016. Et avec Didier, on est soit avec lui, soit contre lui », a d’abord lancé le natif de Lormont. A le lire, on comprend donc qu’un apaisement de la relation entre Dugarry et Deschamps est impossible.

D’ailleurs, celui qui officie désormais en tant que consultant chez RMC a hâte de voir son ancien coéquipier en Bleus quitter le banc de la sélection tricolore. « Zinedine Zidane ? Il doit le devenir parce que ce serait logique et que tout le pays l'attend. Avec lui, tout sera beaucoup plus beau, son football gagnant et spectaculaire redonnera le plaisir du jeu aux supporters ». Comme à son habitude, Christophe Dugarry n’a pas fait dans la dentelle.