FFF ‍: Phlippe Diallo élu président jusqu'en 2024

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Président intérimaire de la Fédération Française de Football depuis le départ de Noël Le Graët, Philippe Diallo a été élu à ce poste jusqu'en 2024 avec une énorme majorité.

Il n’y avait pas énormément de suspense ce samedi lors de l’assemblée générale de la FFF, et c’est avec 91,26% des voix que Philippe Diallo a été élu président de la Fédération Française de Football. Deux ans après avoir intégré le comité exécutif en étant sur la liste de Noël Le Graët, à qui il avait succédé en février dernier après différents scandales, il devient ainsi le nouvel homme fort du football français.

« Vous me faites l’honneur d’inscrire mon nom – le 13ème – en tant que président de la FFF. C’est une grande responsabilité que je mesure. Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente. Dans les semaines et mois où cela a tangué, cette équipe a su continuer à faire fonctionner la Fédération, travailler sur des projets et préparer l’avenir. Votre confiance me donne beaucoup de force. Je suis prêt à engager ce qui avait été commencé avec Noël Le Graët en mars 2021 et aller au-delà pour poursuivre la modernisation de notre Fédération. Nous tournons une page et la question qui a pu être soulevée de la légitimité de notre gouvernance est désormais close », a confié Philippe Diallo après son élection.