FFF : Deschamps confirmé jusqu'en 2026, Hardouin virée !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, la Fédération Française de Football a confirmé le retrait de Noël Le Graët, mais ce n'est pas tout. En effet, le Comex a déjà tranché concernant Didier Deschamps, mais également Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF.

Outre la mise sur la touche de Noël Le Graët, au moins jusqu'à la publication de l'audit demandé par le ministère des sports, le comité exécutif de la FFF a également pris deux décisions très fortes qui ont été précisées dans le communiqué de la Fédération Française de Football. « Le Comex de la FFF a par ailleurs décidé la mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, assurera l’intérim de ces deux fonctions. Enfin, le Comex de la FFF, informé des modalités de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’en 2026, l’a validée à l’unanimité », indique la FFF. Autrement dit, l'éventualité d'un retour à un contrat jusqu'en 2024 pour l'actuel sélectionneur national a été totalement balayée, et Didier Deschamps mènera bien l'équipe de France jusqu'au Mondial 2026. Concernant Florence Hardouin, depuis de longs mois sa présence à la FFF était contestée, et le Comex a voulu rapidement mettre les choses au point et a donc poussé la DG vers la sortie.