Equipe de France : Aucune sanction annoncée contre Zouma !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En pleine polémique, le président de la Fédération Française de Football a clairement fait savoir que Kurt Zouma ne risquait rien concernant une éventuelle sanction avec les Bleus.

Dans cette journée très sombre, le défenseur français de West Ham a eu au moins une relativement bonne nouvelle. Lâché par Adidas, puni financièrement par son club, et ciblé par des dizaines de milliers de messages suite aux coups portés sur son chat, Kurt Zouma a vu un petit rayon de soleil venir de France. En effet, pressé de partout afin qu’il s’exprime sur le cas de celui qui postule à une place en équipe de France pour le Mondial 2022, Noël le Graët est enfin sorti de son silence dans un communiqué adressé à l’Agence France Presse. Bien évidemment, le patron de Fédération Française de Football a fait part de sa désolation suite à la diffusion de la vidéo mettant en cause l’international tricolore, mais le patron des Bleus n’est pas allé jusqu’à annoncer une sanction contre le défenseur de West Ham. Ce qui sous-entend qu’il laissera le choix à Didier Deschamps de convoquer ou non Kurt Zouma lors des prochains matchs de l’équipe de France.

La FFF n'annonce aucune sanction contre Kurt Zouma

Noël le Graët espère surtout que le joueur formé à l’ASSE retiendra la leçon et il estime que c’est déjà le cas. « C'est un acte de maltraitance évidemment choquant. Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses; j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas », a indiqué le président de la Fédération Française de Football, qui comme dans le dossier Karim Benzema souhaite que ce soit le sélectionneur qui fasse le choix final. Les deux prochains matchs des Bleus sont deux rencontres amicales le 25 mars contre la Côte d'Ivoire à Marseille et le 29 mars contre l'Afrique du Sud à Villeneuve d'Ascq, Didier Deschamps aura l'occasion de donner son opinion sur le sujet.