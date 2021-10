Elyaz, le dernier des Zidane prêt à se faire un nom

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

À 15 ans, le fils cadet de Zinédine Zidane arrive lui aussi dans le football. Elyaz émerge déjà en Equipe de France avec laquelle il a inscrit son premier but, symbole peut-être d'un avenir doré pour le dernier de la fratrie.

Zidane marque chez les Bleus ! Non, nous ne sommes pas en 2006 mais bien 2021. Ce n'est pas Zinédine mais Elyaz, le fils cadet du champion du monde 1998 et génial meneur de jeu français. Du haut de ses 15 ans, le jeune adolescent a déjà fait parler la poudre en Bleu. Pour sa première sélection avec l'Equipe de France des moins de 17 ans, il a inscrit son premier but en sélection face à la Moldavie en éliminatoires de l'Euro 2022 de la catégorie. Premier but pour une première sélection pour déjà créer un parallèle avec son illustre père. Peut-être le seul. Car, Elyaz n'est pas meneur de jeu comme son père mais plutôt latéral gauche et même très prometteur pour son âge.

Un espoir français à son poste

Né à Marseille le 26 décembre 2005, à quelques mois de la fin de carrière de son père, le jeune Elyaz a intégré l'équipe de jeunes du Real Madrid cet été, comme avant lui ses trois grands frères Enzo, Luca et Théo. Il joue au sein de la Juvenil C depuis le 1er juillet. Cette équipe se situe deux niveaux sous la Castilla l'équipe réserve du Real Madrid. Si Enzo et Théo ont pris le même poste sur le terrain que leur père, Elyaz est lui arrière gauche, un poste où il se montre déjà très performant. Selon un éducateur interrogé par le journal l'Equipe pour observer et détailler le jeu du petit Zidane, Elyaz a des qualités indéniables à un poste où la demande est forte mais l'offre pas toujours présente. « Il a un vrai profil d’avenir, il a un très bon pied gauche, il est capable d’aller au duel et est actif sur son côté. » explique t-il. Un profil d'avenir aussi pour l'Equipe de France. S'il possède aussi la nationalité espagnole, il n'est pas exclu de le voir en Bleus, du moins de rêver l'y voir pour le moment. Elyaz Zidane devra d'abord progresser en club et essayer de concrétiser les espoirs en lui pour permettre enfin à la France d'avoir son deuxième Zidane avec l'Equipe de France A, peut-être même sous les ordres de son père, qui sait ?