Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

De memoire tu as neves, Pacho, doué et safonof qui arrive le même été non ? Ds le même tps, tu as mukiele, soler, ekitike et ugarye qui partent je crois, si vs arrivez pas à voir que malgré le départ d'mbappe il y a eut un gros level up a chaque ligne... C'est bien beau de dire mbappe vs rendez plus faible mais comparer les équipes avec les mêmes joueurs ça serait plus juste