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Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Le gardien de but de l'équipe d'Espagne, déjà élu meilleur portier du Mondial 2026, a également été désigné comme le meilleur gardien de but de l'année 2026 lors de la soirée du Ballon d'Or. Agé de 29 ans, le gardien de l'Athletic Bilbao succède à Gianluigi Donnarumma.
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Et toi la malchance d'avoir un tout petit cerveau... 🤣😂🤣

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De memoire tu as neves, Pacho, doué et safonof qui arrive le même été non ? Ds le même tps, tu as mukiele, soler, ekitike et ugarye qui partent je crois, si vs arrivez pas à voir que malgré le départ d'mbappe il y a eut un gros level up a chaque ligne... C'est bien beau de dire mbappe vs rendez plus faible mais comparer les équipes avec les mêmes joueurs ça serait plus juste

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Les mêmes joueurs qui ne sont pour rien dans le fait que vous êtiez 1er ?

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Ta dernière phrase fait très gamin de primaire qui pleure que le camarade le bat toujours au même jeu parce qu'il a plus de capacités.

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

La seule distinction logique attribuée. Jsais pas comment Lucho n'a pas été le coach de l'année ni qu'aucun parisien ne sera top 3 , c'est ridicule.

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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

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