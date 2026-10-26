Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Et toi la malchance d'avoir un tout petit cerveau... 🤣😂🤣
De memoire tu as neves, Pacho, doué et safonof qui arrive le même été non ? Ds le même tps, tu as mukiele, soler, ekitike et ugarye qui partent je crois, si vs arrivez pas à voir que malgré le départ d'mbappe il y a eut un gros level up a chaque ligne... C'est bien beau de dire mbappe vs rendez plus faible mais comparer les équipes avec les mêmes joueurs ça serait plus juste
Les mêmes joueurs qui ne sont pour rien dans le fait que vous êtiez 1er ?
Ta dernière phrase fait très gamin de primaire qui pleure que le camarade le bat toujours au même jeu parce qu'il a plus de capacités.
La seule distinction logique attribuée. Jsais pas comment Lucho n'a pas été le coach de l'année ni qu'aucun parisien ne sera top 3 , c'est ridicule.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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