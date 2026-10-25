Rennes candidat à un nouveau championnat en France

Le titre étant déjà promis au PSG, tous les candidats à l'Europe se prennent à rêver de la deuxième place tant aucune autre équipe ne se démarque actuellement. Rennes en fait partie.

En dépit de résultats positifs, le Stade Rennais n’est pas très convaincant en ce début de saison. Son premier match totalement abouti a toutefois eu lieu cette semaine, avec un nul méritoire sur le terrain de la Juventus Turin (2-2), en Europa League. A l’heure où des formations comme Monaco ou l’OL ne semblent pas vraiment armées pour concurrencer réellement le PSG sur le long terme, les places sont encore à prendre sur le podium.

Avant la réception de Strasbourg ce dimanche, le club breton affiche ses ambitions malgré sa récente défaite 4-3 face au Paris FC. Le fait que tout le monde se tienne en quelques points, fait clairement envie aux « Rouge et Noir ». Pour Franck Haise, la porte est ouverte et il faudra être costaud pour s’engouffrer à la place de dauphin du PSG.

« Est-ce que c’est parce que la L1 est moins forte ? Chacun tire les conclusions qu’il veut, mais être très performant tous les trois jours en bougeant les équipes, peu de clubs sont capables de le faire. Hors Paris, les différences en France ne sont pas marquées. Aujourd’hui, il y a 8, 9 équipes derrière Paris qui peuvent se dire que ce sera jouable jusqu’au bout… », a prévenu l’entraineur du Stade Rennais, pour qui un nouveau championnat voit tout simplement le jour.

Sept équipes se tiennent en effet en un point, et l’OM possède tout de même des arguments et une possible série de victoires pour revenir et compléter la liste des prétendants au podium. De son côté, le Stade Rennais a des ambitions légitimes mais ne se voit pas trop beau non plus. « On va se battre avec les autres, mais on n’est pas au-dessus des autres. Dès que notre niveau baisse un peu dans la qualité ou l’efficacité, ça ne passe pas. Comme les autres », résume Franck Haise, persuadé qu’il y a un coup de à jouer cette saison.