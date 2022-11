EdF : Vive la France, ce Danois se dope au poulet-frites

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affronte le Danemark ce samedi pour son deuxième match à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un match forcément particulier pour Pierre-Emile Højbjerg.

Les hommes de Didier Deschamps peuvent d'ores et déjà assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ce samedi en cas de victoire face au Danemark. L'équipe de France aura néanmoins fort à faire contre une équipe nordique qui l'a battue lors des deux dernières confrontations en Ligue des Nations. Elément très important des Danois, Pierre-Emile Højbjerg aura à coeur de faire un grand match. Et ce pour de multiples raisons. En effet, Højbjerg sait que son équipe a besoin d'une victoire pour se donner toutes les chances de se qualifier pour le prochain tour. Et puis, le joueur de Tottenham jouera contre une partie de son histoire personnelle... En effet, Højbjerg est d'origine française par sa mère.

Højbjerg impatient d'en découdre

Pierre-Emile Højbjerg :



Et visiblement, le natif de Copenhague est très fier d'avoir cet héritage à faire valoir. Lors d'une interview accordée à L'Equipe ces dernières heures, le joueur de 27 ans a d'ailleurs donné quelques anecdotes croustillantes : « Un match contre la France, c’est mon derby à moi […]. Je suis fier d’avoir ce côté français, de connaître un peu cette culture, cette langue […]. Moi j’ai toujours été fier d’avoir ces deux cultures. En fait, je suis juste Pierre-Emile. […] Mon plat préféré, c'est un bon poulet de Bresse, cuit au four, avec des frites ». Sur sa lancée, Højbjerg indiquera qu'il aurait pu jouer en France plus tôt dans sa carrière : « Plus jeune j’avais fait un test au FC Metz. Un des entraîneurs m’avait demandé : Crois-tu que tu es assez bon pour jouer à Metz ? Je ne savais pas quoi répondre, je me suis presque excusé en lui disant que j’étais là pour apprendre… ». Les Bleus sont donc prévenus, et attention à ne pas être surpris par le plus Français des Danois ce samedi.