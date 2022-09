EdF : Valentin Ronger trop fort à l'OM, le Qatar l'attend

Dans : Equipe de France.

Par Marc Verti

Étincellent depuis le début de la saison avec l'OM, Valentin Rongier a une nouvelle fois livré une très belle partition face à Tottenham. Malgré la défaite, son nom se rapproche inexorablement de l'Équipe de France.

Si l'OM est actuellement co-leader de la Ligue 1 avec le PSG, c'est grâce au travail d'Igor Tudor, le bon rendement des recrues comme Nuno Tavares ou Alexis Sanchez, mais également grâce à Valentin Rongier. L'ancien joueur du FC Nantes ne cesse de progresser depuis qu'il est à Marseille, et cette saison, il semble avoir atteint un tout autre niveau. Toujours disponible, dans les bons coups et efficace, Valentin Rongier a impressionné tous les supporters de l'OM lors de la défaite 2-0 sur le terrain des Spurs en Ligue des Champions. La prestation de Rongier au milieu de terrain aurait sûrement mérité mieux. Pour beaucoup, cela ne fait aucun doute qu'il est très proche du groupe de l'Équipe de France.

Rongier ou Rabiot, qui a sa place en EDF ?

⚪🔵 Daniel Riolo, notre auditeur ou Mamadou Niang, tous sont impressionnés par la progression de @Valrongier28 depuis sa signature à l'OM. #rmclive pic.twitter.com/XIwZzOXF1Q — After Foot RMC (@AfterRMC) September 7, 2022

À quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, tous les joueurs français jouent gros et doivent se montrer pour valider leur place au sein de la liste de Didier Deschamps. Mais avec les probables forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, des places vont se libérer au milieu de terrain. Une aubaine pour Valentin Rongier selon Daniel Riolo. « Rongier devient un taulier et à l’OM, ce n’est pas rien. Petit à petit, il a gravi les échelons. Capitaine hier soir, il joue la Ligue des champions, il est en avance sur les Terrier ou Laborde. À tous les postes où il joue, il se bat. Si Pogba et Kanté ne peuvent pas y aller... attention aux Bleus. Ce ne serait pas complètement con. Deschamps aime bien ceux qui jouent la Ligue des champions et s’il fait tous les matches de C1 à ce niveau, on pourra se poser la question. Parce que vous êtes sûrs que Rabiot est meilleur que Rongier ? » a déclaré le chroniqueur de RMC Sport qui remet en question la légitimité de Rabiot au sein des Bleus. Vu la montée en puissance de Rongier, il ne serait pas choquant de le voir débarquer très bientôt à Clairefontaine.