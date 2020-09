EdF : « Une purge et un Griezmann déprimant », les Bleus attaqués !

Dans : Equipe de France.

La victoire de l'équipe de France samedi en Suède n'a pas été convaincante, même si les Bleus ont des circonstances atténuantes. Et ça tire à balles réelles.

L’UEFA ayant décidé de maintenir les dates de la Ligue des Nations, c’est un effectif à la forme physique radicalement différente que Didier Deschamps a récupéré avant le déplacement en Suède. Entre un Kylian Mbappé qui jouait deux semaines avant la finale de la Ligue des champions et un Hugo Lloris, qui n’a plus disputé un match de compétition depuis deux mois, il y a évidemment de l’écart. Mais cela n’empêche pas les critiques, et après la victoire de l’équipe de France à Stockholm elles ont été nombreuses, notamment à l’encontre d’Antoine Griezmann. L’attaquant du Barça a été fantomatique, et en plus a raté un penalty à l’ultime seconde, et pas qu’un peu.

Pour Patrick Juillard, les Bleus ont eu tout faux face à la Suède, seule la victoire cachant la misère de cette rencontre. « Que dire de cette purge ? Le meilleur fut Kante. Le 3-5-2 est une fausse bonne idée avec des latéraux aussi faibles. L'EdF a tenu le ballon mais n'en a pas fait grand-chose, et s'en est remise à un exploit individuel. Griezmann nous laisse sur une image déprimante... Griezmann : manque d'influence sur le jeu, absence de leadership technique et le penalty lamentablement tiré. Les latéraux font ce qu'ils peuvent mais n'apportent absolument pas ce que l'on peut attendre de "pistons" dans ce schéma en 3-5-2. Pas de précision + Digne souvent lobé. Les latéraux font ce qu'ils peuvent, oui, mais ils peuvent peu. Ils subissent avant tout leur faiblesse dans un schéma censé les mettre en avant. Griezmann est supposé être le leader technique, il n'a pas donné ce qu'on peut attendre d'un joueur de ce niveau », a confié le consultant de RFI, Europe 1 et France 24.