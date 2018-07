EdF : Un gros forfait en attaque pour la Croatie ?

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pour le moment, la Croatie est toujours en mode récupération après son éprouvante demi-finale remportée face à l’Angleterre ce mercredi. Mario Mandzukic, le héros qui a très difficilement terminé la rencontre, sera bien présent, mais l’incertitude plane autour d’Ivan Perisic.

L’auteur du but égalisateur face à l’Angleterre, qui avait ensuite dans la foulée tiré sur le poteau, souffre de la cuisse gauche et est soigné de manière intensive à Moscou. Suffisant pour le remettre d’aplomb contre les Bleus dimanche après-midi ? Son absence serait en tout cas un gros coup dur pour les Croates, qui ne savent pas non plus s’ils pourront compter sur l’arrière gauche Ivan Strinic, touché aux adducteurs en demi-finales.