EdF : Trop fort Koundé, il met Pavard sur le banc

Dans : Equipe de France.

Face au Portugal, Jules Koundé va prendre la place d’un Benjamin Pavard moins à son aise. L’ancien bordelais a bluffé Didier Deschamps.

Héros de la Coupe du monde 2018 avec son but légendaire, Benjamin Pavard a surfé sur cette réussite pour s’imposer à ce poste de latéral droit avec le Bayern Munich et l’équipe de France. Il est arrivé comme titulaire au début de cet Euro, et Didier Deschamps n’est pas du genre à bouleverser ses certitudes. Mais plusieurs éléments ont fait tourner le vent. Et en conséquence, c’est Jules Koundé qui est prévu pour débuter ce mercredi contre le Portugal. Une énorme surprise pour celui qui n’était pas forcément attendu avec les Bleus cet été, et qui a bénéficié de l’élargissement de la liste à 26 joueurs en raison du Covid. Lors de la préparation, l’ancien bordelais qui brille désormais en défense centrale au FC Séville, a été utilisé au poste d’arrière droit. Avec notamment une apparition contre le Pays de Galles.

Et surtout, selon Le Parisien, des séances d’entraînement très convaincantes, qui l’ont fait passer devant Léo Dubois, malgré le fait que le joueur lyonnais soit un véritable spécialiste du poste. Résultat, alors que Benjamin Pavard a coulé face à la Hongrie et a pris un sévère choc à la tête contre l’Allemagne, Didier Deschamps va faire la bascule ce mercredi pour affronter le champion d’Europe en titre. Jules Koundé, dont la vitesse n’est pas forcément le plus grand point fort, sera très clairement sollicité face à Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Renato Sanches et Bernardo Silva. Pas un souci pour Didier Deschamps, qui avait visiblement tout prévu, et souhaitait donner du temps de jeu à Jules Koundé dès la préparation, pour ne pas rajouter au stress d’une première sélection, celle d’une sollicitation pour un match de l’Euro. Mais à en croire la qualité de ses entrainements et sa forme physique, le sélectionneur tricolore est persuadé que le pari de titulariser l’ancien bordelais sera le bon.