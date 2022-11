EdF : Tchouaméni forfait, les Bleus vraiment maudits ?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après avoir manqué le dernier match contre Gérone, Aurélien Tchouaméni ne sera pas présent face au Celtic en Ligue des champions. Un souci musculaire dont les conséquences ne sont pas encore bien connues. De quoi inquiéter Didier Deschamps déjà en mal de milieux.

La poisse ne quitte pas Didier Deschamps et l'Equipe de France, en particulier dans l'entrejeu. Ces dernières semaines, le sélectionneur a appris le forfait de ses deux cadres de 2018 à savoir N'Golo Kanté puis Paul Pogba. Des absences majeures au niveau de l'expérience et du talent, heureusement un peu compensées par le poids d'Aurélien Tchouaméni. L'ancien monégasque n'a pas trainé pour se fondre dans le collectif du Real Madrid et peut faire figure de patron en bleu. À condition d'être sur pied pour le Qatar. Et, ces dernières heures, Tchouaméni a montré à son tour des signes de faiblesse.

Indisponibilité méconnue pour Tchouaméni

En effet, le jeune milieu de terrain de 22 ans est éloigné des terrains depuis ce week-end. Il n'a pas pris part à la rencontre de championnat contre Gérone pour un souci physique. On pensait à une simple mesure de précaution d'autant que le Real Madrid a évoqué officiellement une « fatigue musculaire ». Toutefois, Carlo Ancelotti a jeté un froid sur le cas Tchouaméni en conférence de presse à la veille du match de C1 contre le Celtic Glasgow.

Aurélien Tchouaméni va manquer son deuxième match d'affilée avec le Real Madrid. La durée de son indisponibilité est méconnue. https://t.co/XRN8zwMuDQ pic.twitter.com/izPiEdGrPV — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 1, 2022

L'Italien ne voit pas Aurélien Tchouaméni fouler la pelouse de Bernabeu demain soir. « Je ne crois pas que Tchouaméni va être disponible pour le match de demain », a t-il indiqué. Selon les informations de l'Equipe, le joueur français n'a pas participé à l'entraînement collectif mardi. Il s'est contenté de trottiner avant d'aller en salle. La nature précise de sa blessure et la durée d'indisponibilité demeurent encore inconnues, laissant dans le doute et la crainte le staff de l'Equipe de France. Néanmoins, le joueur n'a pas passé d'examens pour l'heure ce qui peut rassurer sur la gravité de sa blessure.