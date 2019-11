EdF : Son aventure n’est pas terminée, Benzema recadre Le Graët !

Dans : Equipe de France.

Les relations entre Karim Benzema et la Fédération Française de Football ne s’améliorent pas. Au contraire, les tensions ont pris une nouvelle dimension ce samedi !

Tout a commencé lorsque Noël Le Graët a évoqué le sujet dans un entretien accordé à RMC. Alors que le sélectionneur Didier Deschamps a récemment répété que l’absence de l’attaquant était uniquement un choix sportif, le président de la Fédération Française de Football a catégoriquement fermé la porte. « C’est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités, a confié le dirigeant. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais pour lui l’aventure France est terminée. »

De quoi provoquer un tas de réactions sur les réseaux sociaux. Et notamment celle de Karim Djaziri, l’ancien agent du Merengue qui cherche toujours à comprendre les raisons de cette éviction. « DD ne se positionnant pas clairement sur Benzema, c’est Le Graët qui lui ferme définitivement la porte de l’équipe de France ! Pour rappel, Noël l’année dernière vous disiez que Karim n’était plus en forme et était sur le déclin #QuiDecide #Malaise #Injuste », a réagi le proche de l’avant-centre, dont la publication a été retweetée par le principal intéressé. Mais l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas contenté de ça.

La réponse de Benzema

Ce samedi après-midi, le banni des Bleus a directement répondu à Le Graët avec un message offensif. « Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale, a prévenu le Français d’origine algérienne. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. » Pour rappel, Benzema ayant disputé des matchs officiels avec l’équipe de France, un changement de sélection n’est plus possible.