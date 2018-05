EdF : Roustan mouche Dugarry au sujet de Benzema !

Dans : Equipe de France, Liga.

« Il faudra que Deschamps aille très loin au Mondial. Parce qu’il faudra assumer son choix de ne pas prendre Benzema. Il prend l’Equipe de France en otage ». Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry s’est littéralement indigné devant l’absence de Karim Benzema en Equipe de France. Forcément, la prestation XXL de l’ancien buteur de l’OL contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions relance le débat. Un débat stérile et inutile selon Didier Roustan, qui a repris « Duga » de volée sur son compte Twitter.

« La grande famille de 1998 hein… et si l'EDF ne va pas très loin, comment avoir la certitude qu'avec la présence de Benzema, elle aurait réussi à le faire... on ne le saura jamais ! Alors pourquoi ce genre de décla ? Et en ne prenant pas Canto et Gino (donc Dugarry) en 98, l’Equipe de France était prise en otage par Jacquet ? » a balancé le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, qui met Christophe Dugarry devant ses incohérences. Reste que beaucoup partagent l’opinion de l’animateur de RMC, Karim Benzema faisant débat depuis longue date chez les supporters assidus de l’Equipe de France…