EdF : Rothen et Galtier, touche pas aux Bleus !

Pas certain de continuer avec Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022, le président de la FFF Noël Le Graët n’écarte pas la piste Christophe Galtier. Mais pour Jérôme Rothen, l’entraîneur niçois n’a pas encore les épaules pour devenir le sélectionneur des Bleus.

Cette fois, Didier Deschamps ne prolongera pas son contrat avant le Mondial. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est entendu avec son supérieur Noël Le Graët pour faire le point après la compétition au Qatar. Du coup, le président de la Fédération Française de Football doit envisager un possible changement de coach. Et même si le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance, la piste Christophe Galtier ne le laisse pas insensible. « Ce qu'il a fait à Lille et ce qu'il fait à Nice méritent le respect. C'est un excellent entraîneur français », confiait le dirigeant sur Europe 1 la semaine dernière.

Mais l’hypothèse de nommer le coach de l'OGC Nice n’emballe pas du tout Jérôme Rothen. « Partir sur d’autres noms après Deschamps, je trouve déjà ça déplacé. Il peut s'arrêter en disant que ce n'est pas sa priorité. Et ce n'est pas dénigrer le travail de Galtier, a réagi le consultant de RMC. Je pense que Galtier est le meilleur entraîneur français de club en activité. (…) Il fait des miracles à court terme. Je n’ai rien contre son travail mais pour devenir un sélectionneur d’une grande nation, il faut un mec qui ait de l’expérience et qui soit respecté des joueurs, surtout après autant d'années avec Deschamps. »

« Zidane, OK. Mais Galtier, ça me paraît très léger, a estimé l’ancien international tricolore. Le respect des joueurs, tu l’acquiers par rapport à ton vécu en club. Aujourd’hui, son vécu ne dépasse pas la France. Moi ça me dérange. Il n’a pas fini sa mission à Nice. Je lui souhaite de nous faire rêver s’il va en Ligue des Champions et pas seulement de faire de la figuration comme il a pu le faire avec Lille. J’attends qu’il grandisse sur les matchs européens et il reprendra du crédit. En équipe de France, ils sont champions du monde et ont tous un statut d’indiscutable en club. » D’après les critères énumérés, les candidats ne seront pas nombreux en cas de départ de Didier Deschamps.