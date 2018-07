EdF : Riolo traite Le Graët de « petit dictateur »

Dans : Equipe de France.

Personnage controversé du football français, Noël Le Graët a forcément vu sa position être renforcée copieusement avec la victoire des Bleus en Coupe du monde.

Cela lui a permis de régler ses comptes notamment par médias interposés aux consultants et autres spécialistes qui annonçaient le pire aux Tricolores pendant ce Mondial. « Dans le foot, quand on ne gagne pas, on les change. Ceux qui se sont trompés resteraient à leur place ? », a demandé le président de la FFF à propos de ceux qui prévoyaient un fiasco français en Russie. Une phrase qui a fait mouche, au point de faire sortir Daniel Riolo de ses vacances. Absent des antennes pour quelques semaines, le consultant de RMC a néanmoins donné son avis sur les réseaux sociaux au sujet de cette sortie médiatique pas très républicaine selon lui.

« Ce que j’en pense ? Propos digne d’un petit dictateur. Certains trouvent normal, ici, dans ce pays qu’on demande la tête des gens ! Ce public là mériterait la Corée du Nord. A part ça rien. Suis en vacances. Merci », a expliqué le polémiste de RMC, qui sait pourtant que le monde du football est assez impitoyable quand les choses vont mal, même si les limogeages de « spécialistes » en tort ne sont pas vraiment de mise en France.