EdF : Pogba relève le défi lancé par Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opéré du genou droit le mois dernier, Paul Pogba respecte les délais prévus pour sa guérison. Sans contretemps dans les prochaines semaines, le milieu de la Juventus Turin devrait retrouver les terrains bien avant le Mondial 2022, soit la condition posée par le sélectionneur français Didier Deschamps.

Paul Pogba connaît les règles. Pour disputer la Coupe du monde 2022, le milieu de l’équipe de France ne pourra pas terminer sa convalescence avec le groupe tricolore. Le sélectionneur Didier Deschamps a encore répété cette semaine la condition imposée. « La première chose qui soit indispensable c'est que le joueur soit guéri, a prévenu le technicien. Je ne partirai pas avec un joueur qui a besoin de travail avec le staff médical et/ou de séances à part. Il y a cet aspect d'être guéri, et le deuxième aspect c'est la condition athlétique. »

Pogba dans les temps

« Tout dépend de la durée de l'arrêt, a poursuivi le coach des Bleus. Mais ce n'est pas pareil de s'arrêter 15 jours ou deux mois. Il faut évaluer leur condition athlétique, en tenant en compte qu'on n'a pas de préparation et qu'on ne pourra pas la changer. » Une mauvaise nouvelle pour Paul Pogba ? Ce n’est pas si sûr. Car le milieu de la Juventus Turin, opéré du ménisque externe du genou droit en septembre dernier, respecte les délais prévus pour sa guérison. L’international tricolore a repris la course et les exercices d’appui sans ressentir de douleurs. Déjà un signe encourageant puisque sa tentative du mois dernier avait provoqué une rechute.

INFO L'ÉQUIPE. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de l'équipe de France N'Golo Kanté ne sera pas rétabli à temps pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). https://t.co/MlpldV5o0W pic.twitter.com/yku7vLSbV8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 14, 2022

Si tout se passe bien, Paul Pogba pourrait reprendre l’entraînement collectif à partir de la semaine prochaine. C’est effectivement le calendrier évoqué par l’ancien Mancunien avec ses dirigeants. Ainsi, le champion du monde a de réelles chances de retrouver la compétition fin octobre ou début novembre. On peut penser que la Pioche, qui n’a plus joué depuis avril dernier, aimerait affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 2 novembre, ou encore l’Inter Milan en Serie A quatre jours plus tard. Sachant que Didier Deschamps annoncera sa liste le 9 novembre, cet agenda imaginé doit réjouir le sélectionneur officiellement privé de N’Golo Kanté dans l’entrejeu.