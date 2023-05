EdF ‍: Pogba c’est fini, Deschamps a tourné la page

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Victime d’une lésion à la cuisse, Paul Pogba n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. Le sélectionneur de l’équipe de France regrette les blessures récurrentes de son milieu et affiche un certain pessimisme quant à un éventuel retour.

Sans surprise, Paul Pogba n’affrontera pas Gibraltar et la Grèce (les 16 et 19 juin) en éliminatoires de l’Euro 2024. Le milieu de la Juventus Turin ne fait pas partie de la liste de Didier Deschamps. Sa saison s’est terminée le 14 mai dernier lorsque le Français a été victime d’une lésion à la cuisse. Une énième blessure qui l’empêche de faire son retour en équipe de France après plus d’un an d’absence. Le sélectionneur tricolore s’était pourtant préparé à lui rouvrir la porte. Mais ce nouveau coup dur a apparemment plombé l’enthousiasme du technicien.

Didier Deschamps a dévoilé la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 2️⃣3️⃣ 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l’EURO 2024 👊



16 juin : 🇬🇮 Gibraltar 🆚 France 🇫🇷

19 juin : 🇫🇷 France 🆚 Grèce 🇬🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/vAzQCedDuf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

« J'ai beaucoup échangé avec Paul, a raconté Didier Deschamps. Il a une saison très, très difficile pour lui, déjà hors du terrain. Il a des blessures à répétition. Il était revenu et il a de nouveau eu un problème. Évidemment qu'il rentrait dans la réflexion en fonction des matchs qu'il aurait pu jouer. Il a été un joueur essentiel et fondamental pour l’équipe de France pendant des années. Est-ce qu'il le sera encore ? Il va tout faire pour l’être mais je n’ai pas la réponse. Je le souhaite. Je l'espère pour lui et l'équipe de France. »

Deschamps a appris à faire sans Pogba

« Il n’était pas là à la Coupe du monde, il y en a d’autres qui ont pris le relais. J’espère pour lui qu’il pourra régler tous ses problèmes et répartir, avec une préparation normale, sur une autre saison où il pourra retrouver toutes ses capacités athlétiques et ce qu’il est capable de faire sur le terrain et en termes de leadership aussi », a poursuivi le sélectionneur des Bleus, satisfait de l’association entre Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann dans l’entrejeu.