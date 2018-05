EdF : Pierre Ménès utilise le Real pour déglinguer Rabiot

Dans : Equipe de France, PSG, Ligue des Champions.

Depuis le début de la semaine, Adrien Rabiot est au cœur de l’actualité, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ayant refusé sa place de réserviste pour le Mondial. Après cette décision incompréhensible, l’état d’esprit du joueur pose forcément question et nombreux sont les observateurs à condamner le choix du Français. Après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1), Pierre Ménès a utilisé le Real et a cité Gareth Bale comme exemple pour dézinguer l’attitude déplorable de l’international tricolore.

« Le geste de Gareth Bale, c’est de l’instinct, mais c’est aussi beaucoup d’envie. Je pense que Bale était déçu de ne pas être titulaire, mais il a tout donné quand il est entré. Voilà, il y en a qui font la gueule quand ils sont réservistes et puis il y en a qui cassent tout quand ils rentrent… » a expliqué Pierre Ménès, en glissant un pic en direction d’Adrien Rabiot. Un gros tacle qui vient s’ajouter à celui de Didier Deschamps, qui a récemment invité le joueur du Paris Saint-Germain a « regardé ses trois matchs en Bleus » pour comprendre son absence dans la liste définitive des 23 sélectionnés. Ambiance…