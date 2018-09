EdF : Paul Pogba est champion du monde, et il règle ses comptes

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Suite au sacre à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Paul Pogba a tenu à fanfaronner quelque peu devant les détracteurs.

Avant le Mondial en Russie, les Bleus étaient critiqués. Mais pendant la compétition internationale, les Tricolores ont réussi à mettre tout le monde d'accord en offrant une deuxième étoile au pays, malgré un jeu pas forcément léché. Qu'importe puisqu'au final, la France est championne du monde pour quatre ans. Et ça, Paul Pogba en est très fier. Bousculé de tous les côtés avant la CDM, le milieu de terrain de 25 ans peut désormais se targuer d'avoir été l'un des principaux moteurs de la troupe de Didier Deschamps. Ce qui lui donne donc le droit de répondre pour de bon à ses détracteurs.

« Un grand merci à tout le monde. À ceux qui nous ont supporté, et à ceux qui nous ont critiqué. Au final, on était tous ensemble. On avait tous le sourire le 15 juillet. C'était le plus important pour la France. Je suis content d'avoir fait mentir les gens qui ne m'ont pas cru. J'avais dit certaines choses, et ça s'est passé, dieu merci. On a vécu des moments plein d'amour avec les Français. Tout le peuple était ensemble. C'est la plus belle image qu'on pouvait imaginer. Merci beaucoup. On a ramené la coupe à la maison », a lancé, sur Canal+, Pogba, qui est donc heureux d'avoir rassemblé la France autour du Mondial après vingt ans d'attente et suite à une période un peu compliquée.