EdF : Paul Pogba envoie balader les supporters des Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Ce mardi après-midi, le Danemark et l’équipe de France nous ont malheureusement offert le premier 0-0, et sans doute le pire match depuis le début du Mondial 2018.

Aucune des deux sélections n’a eu l’enthousiasme nécessaire pour emballer la rencontre. Bien sûr, cette pauvreté a forcément un lien avec la situation des deux équipes qui pouvaient se satisfaire d’un match nul. En attendant, les spectateurs étaient frustrés et ne se sont pas gênes pour siffler les 22 acteurs. De quoi vexer Paul Pogba qui a sèchement répondu aux fans tricolores.

« Je ne sais pas si c’était que les Français… Ils voulaient du spectacle. Nous notre objectif c’était de passer et d’être premiers et ça doit être l’objectif de tout le monde, a réagi le milieu de terrain. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient, qu’on gagne 5 ou 10-0 ? Le plus important c’était la qualification. Voilà le message que je vais dire : on a besoin de tout le monde. Les supporters sont le 12e homme. Et on a besoin de supporters, pas de spectateurs. » Traduction, les siffleurs peuvent rester chez eux.