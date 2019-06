EdF : Paul Le Guen ose le dire, France-Corée était chiant

Dans : Equipe de France, Mondial Féminin 2019.

Nouvel entraîneur du Havre, mais toujours consultant de la Chaîne L'Equipe, Paul Le Guen a plombé l'ambiance sur le plateau du média sportif en évoquant la très nette victoire de l'équipe de France féminine vendredi soir lors du match d'ouverture du Mondial 2019 organisé dans notre pays. Pour l'ancien joueur, cette affiche n'a pas tenu ses promesses et il faut oser le dire, même si le politiquement correct est de s'enflammer pour le foot féminin.

Et Paul Le Guen de donner son avis sur cette rencontre inaugurale jouée dans un Parc des Princes comble et devant 10 millions de téléspectateurs. « Moi, je sais que je vais aller contre la bien-pensance, quand je regarde un match comme ça, je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie. Je trouve formidable l'élan du football féminin, je trouve formidable la dynamique impulsée par Jean-Michel Aulas, je trouve formidable que les stades soient pleins. Mais si on regarde un match masculin de cette qualité-là, on se dit on s'ennuie. Ce n'est pas parce que c'est un match féminin qu'on n'a pas le droit de dire qu'on s'ennuie. Moi, je me suis ennuyé, j'ai trouvé la deuxième mi-temps excessivement longue. J'ai le droit de le dire. L’équipe de la Corée du Sud est nulle, j’aime quand ça se bagarre, quand il y a de l’émotion », a lancé l'entraîneur du Havre.