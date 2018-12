EdF : Nike et la FFF ont trouvé le coupable pour l'absence du maillot 2 étoiles !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Encore une fois questionné sur la distribution des maillots deux étoiles de l'équipe de France, Noël Le Graët a tenu à rassurer tout le monde... ou pas.

Il y a un peu moins de cinq mois, les Bleus remportaient la deuxième Coupe de Monde de leur histoire, vingt ans après celle de 1998. Un moment magique pour tous les Français, qui auraient bien voulu marquer le coup ensuite en achetant le premier maillot collector avec ses deux étoiles. Oui, mais voilà, la Fédération Française de Football et Nike n'ont toujours pas mis en vente, de façon massive, leur tunique. Les fameux maillots des nouveaux champions du monde ne partent qu'au compte-gouttes dans quelques magasins, alors qu'ils auraient pu se vendre par centaines de milliers avant les Fêtes. Ce qui n'est pas un vrai souci pour Noël Le Graët, qui refuse de rejeter la faute sur quelqu'un en particulier...

« Les maillots deux étoiles ? Ils seront là vers le 15 ou le 16 décembre. Ils arrivent en bateau et le bateau va un peu moins vite que prévu, donc c'est très en retard. Mais ça viendra. 2 000 maillots évoqués ? Ce sera plus, mais ce ne sera pas extraordinaire. Nike ? C'est un partenaire de grande qualité, loyal. Si vous regardez les chiffres, on ne peut pas être agacé quand on a un partenaire qui représente 50 % de votre budget commercial. J'aurais préféré qu'il y ait des maillots partout, éviter de répondre sans arrêt aux questions sur pourquoi ils sont en retard, mais enfin ce n'est pas un énorme problème. C'est gênant pour les gamins qui les voulaient pour les cadeaux de Noël, ceci dit il y en aura beaucoup prochainement », a avoué, en marge de l'Assemblée fédérale, le président du foot français, qui minimise donc ce couac. Sauf que pendant ce temps-là, ce sont les sites de contrefaçon qui en profitent, au détriment de la FFF...