EdF : Nike a déjà fabriqué 20.000 maillots 2 étoiles pour la France

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Du côté des dirigeants de Nike on n'est visiblement pas superstitieux si l'on en croit les révélations de FootyHeadlines, confirmées par plusieurs sources. En effet, alors que la finale France-Croatie n'est pas jouée, l'équipementier américain des Bleus a déjà commencé la fabrication des maillots tricolores avec les deux étoiles histoire de répondre dès lundi à l'énorme demande des supporters si l'équipe de France décroche le Graal. Il s'agit pour Nike de ne pas connaître le même souci qu'Adidas en 1998, la firme allemande ayant mis une semaine à sortir le mythique maillot porté par Zinedine Zidane agrément d'une étoile.

Et si Nike a déjà lancé la production de ces maillots deux étoiles, c'est qu'ils auront du chemin à parcourir avant d'être vendus dans les boutiques françaises, la fabrication étant délocalisée en Thaïlande. 20.000 maillots tricolores seraient déjà stockés pour une mise en vente rapide à des prix allant de 85 à 140 euros. D'ores et déjà, on s'attend à une commercialisation record des maillots de l'équipe de France en 2018 avec près de 4 millions d'unités vendues. Reste juste un tout petit détail à régler, il faut que les Bleus gagnent la finale du Mondial contre la Croatie...et là encore Nike a gagné d'avance puisque la sélection de Modric est également équipée par la marque américaine.