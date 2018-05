EdF : Mendy lève les doutes sur son état de forme avant le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Premier League.

Sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 par Didier Deschamps, Benjamin Mendy estime être prêt pour assurer son rôle central en Russie.

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en septembre dernier, Benjamin Mendy a repointé le bout de son nez à Manchester City en cette fin de saison. Malgré un titre déjà dans la poche en Premier League, Pep Guardiola n'a pas forcément relancé son latéral gauche lors des dernières journées. Depuis son grand retour sur les terrains anglais face à Swansea fin avril, l'ancien joueur de Monaco n'a joué que 62 minutes lors de ses trois apparitions. Un très faible temps de jeu qui ne lui a pas fermé les portes des Bleus avant le Mondial, mais qui ne rassure pas tellement avant d'aller en Russie. Si DD attend de voir l'évolution de Mendy pendant la préparation, le joueur, lui, est déterminé à répondre présent.

« Les gens peuvent se poser des questions, je respecte ça. Après moi ou mon entourage savons tous les efforts que j'ai fournis, les sacrifices que j'ai pu faire car ce n'est pas facile d'être blessé comme ça. On peut dévier, faire certaines choses... Je suis resté sérieux. Avec tout le travail que j'ai fait, et le bonus que je me suis donné, je suis prêt dès maintenant et je serai prêt pour le Mondial. On m'a dit de suivre un programme, j'ai fait plus. Les staffs ont toujours été en connexion, que ce soit ceux de l'équipe de France, de Manchester ou de l'hôpital de Barcelone. Tout a été mis au point pour mon retour et tout va bien se passer », a balancé, sur le plateau du Canal Football Club, Mendy, qui rassure donc tout le peuple tricolore en disant qu'il sera opérationnel et dans une bonne forme pour occuper le poste de latéral gauche de la France en juin prochain.