Edf : Mbappé est loin du Top5 des joueurs français

Equipe de France21 nov. , 10:20
parNathan Hanini
L’équipe de France a fait le job lors de la dernière trêve internationale de 2025. Les Bleus ont validé leur billet pour la prochaine Coupe du monde du côté de l’Amérique du Nord. Kylian Mbappé tentera de remporter une deuxième Coupe du monde pour rentrer dans l’histoire des Tricolores.
Lors du dernier mondial, Kylian Mbappé a laissé sa marque lors d’une finale historique. Auteur d’un triplé face à l’Argentine, le Français n’est pas passé loin d’un nouveau sacre au côté de l’équipe de France. L’été prochain pour la dernière de Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid aura l’occasion de retenter sa chance. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a déjà marqué l’histoire de la sélection lors de la Coupe du monde en devenant le plus jeune buteur de l’histoire d’une finale depuis le Roi Pelé lors de l’édition 2018. Selon Bacary Sagna, le capitaine des Bleus est déjà très haut dans l’histoire de la sélection. Mais pas au niveau des légendes.

Pour Sagna, Mbappé reste en dessous de Zidane et Henry

L’ancien latéral de l’équipe de France n’a aucun doute sur la place du buteur du Real Madrid au sein de l’histoire de l’EDF. « Kylian Mbappé fait sans aucun doute partie des 10 meilleurs joueurs français de tous les temps. Il est difficile de le classer parmi les cinq meilleurs et de le mettre dans la même catégorie que Zinedine Zidane et Thierry Henry, car ces joueurs légendaires à la retraite n'avaient pas les réseaux sociaux », explique-t-il à Get French Football News’s avant de souligner que l’exposition médiatique grossit l’impact du natif de Bondy.
« L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante et qu'il est reconnu comme un joueur de classe mondiale moderne. Nous avons pu suivre tout son parcours jusqu'à présent et voir comment il a évolué, » conclut-il. Désormais, l’équipe de France est tournée vers le nouveau monde pour la prochaine édition de la Coupe du monde. Et va tenter d’accrocher une troisième étoile au-dessus du coq.

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

