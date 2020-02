EdF : Marcus Thuram, l’invité surprise des Bleus à l’Euro ?

Dans : Equipe de France.

L’été prochain, l’Equipe de France disputera l’Euro 2020. Et pour cette compétition de prestige, les hommes de Didier Deschamps auront fort à faire dès la phase de groupes.

En effet, la sélection tricolore sera notamment opposée à l’Allemagne et au Portugal. Autant dire que l’Equipe de France devra être prête dès le premier match à Munich afin de ne pas affaiblir ses chances de qualification. Didier Deschamps devra donc sélectionner des joueurs en forme, ayant bénéficié d’un temps de jeu conséquent au cours de la saison afin de ne pas avoir de mauvaise surprise devant le rythme effréné d’une compétition comme l’Euro. Titulaire indiscutable au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram réalise une saison pleine en Allemagne. Raison pour laquelle il croit en ses chances d’intégrer les Bleus, comme il l’a indiqué dans les colonnes de France Football.

« Je n’en suis pas trop loin (des Bleus). Je sais que pour aller en équipe de France un jour, il faut que ça se passe bien avec mon club. Donc, j'essaie de me concentrer quotidiennement. Si ça doit venir, ça viendra. On est obligé d'y penser parce que c'est un rêve. Mais on n'en fait pas une fixette non plus. On l'a juste quelque part dans un coin de notre tête » a indiqué Marcus Thuram, avant de brièvement évoquer son évolution en Allemagne. « Avant je ne faisais pas de passes. Je voulais trop éliminer les joueurs, j'adorais ça : dribbler, dribbler, redribbler. Mais j'ai changé. Maintenant, je prends moins de plaisir à ça. J'ai trouvé mon plaisir dans d'autres choses, dans la dernière passe, le but... Le dribble, c'est futile ». Plus mature depuis son départ de Guingamp pour Mönchengladbach, Marcus Thuram espère désormais avoir sa chance chez les Bleus. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour le voir débarquer d’ici à l’Euro 2020 mais avec Didier Deschamps, tout est possible.