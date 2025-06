EdF ‍: Maignan injouable, Didier Deschamps prend le vestiaire à témoin

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, l'équipe de France en terminait avec sa Ligue des Nations. Les Bleus n'ont pas pu aller chercher le titre mais ont fini troisième de la compétition.

Didier Deschamps et ses hommes disputaient le final four de la Ligue des Nations il y a quelques jours et l'équipe de France a connu un bilan mitigé. D'abord une défaite contre l'Espagne puis un succès face à l'Allemagne. De quoi terminer sur le podium de la compétition. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ces matchs mais veut néanmoins retenir du positif. Surtout le déplacement en Allemagne avec une équipe remaniée. S'il y a bien un joueur que Deschamps tient en estime, c'est Mike Maignan. Et il n'a pas manqué de le montrer au groupe de l'équipe de France.

Deschamps fan de Maignan

🎥 Vivez les coulisses du match pour la 3e place entre l'Allemagne et la France en Ligue des Nations 🥉#FiersdetreBleus pic.twitter.com/nfcf2xPdC9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2025

Dans une vidéo publiée ces dernières heures par la FFF sur ses réseaux sociaux, on peut en effet apercevoir l'ancien entraineur de l'OM tenir un discours encourageant à ses troupes après Allemagne-France. Et Maignan sort du lot : « Quand on fait les choses, chacun dans son registre, c’est quand même mieux. Beaucoup mieux. Dans la difficulté, on y est. Après, ça aurait pu être pire pour eux, mais je ne vous enlève pas ce mérite. Qu’ils n’aient pas marqué parce que Mike Maignan prenait toute la cage, c’est leur problème, comme ça a pu nous arriver malheureusement sur le premier match.

Donc bravo à l’ensemble du groupe. Bonnes vacances à certains, puisqu’il y a la moitié du groupe qui part d’ici et l’autre partie qui rentre à Paris. Ceux qui ont des vacances, profitez bien. Les autres, vous avez cette Coupe du monde (des clubs) donc je vous souhaite la meilleure réussite possible. Prenez bien soin de vous. Vous aurez les vacances après, j’espère qu’elles seront assez longues ».

Mike Maignan répond présent depuis qu'il a pris la suite d'Hugo Lloris. Les dires de Deschamps à son égard ont dû lui faire du bien. Car en club avec l'AC Milan, les choses sont plus difficiles et le Français veut quitter le club lombard.