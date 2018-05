EdF : Les Bleus devront faire un exploit pour avoir Macron

Dans : Equipe de France.

Passionné de football et fan de l’OM, Emmanuel Macron n’avait pas pu se libérer pour soutenir son club de cœur lors de la finale d’Europa League, qui avait pourtant lieu à Lyon. L’équipe de France connaitra-t-elle un meilleur sort avec la présence du Président de la République ? Présent en Russie, l’homme d’état a expliqué qu’il passerait voir son équipe nationale uniquement si celle-ci se retrouvait dans le dernier carré du Mondial.

« J'irai dans quelques semaines rendre visite à Didier Deschamps et l'équipe qu'il a sélectionnée. Je pourrai leur faire part de cet engagement, et leur donner des objectifs précis de rendez-vous en Russie. Si la France passe les quarts de finale, j’irais les voir. Cela me permettra de revoir le président Poutine, en suivant les exploits de l’équipe de France », a annoncé Emmanuel Macron, qui fait ainsi comprendre qu’il ne boycottera pas le rendez-vous en Russie si jamais les performances des Bleus et son agenda le lui permettent. Pour des raisons diplomatiques, plusieurs pays ont fait savoir qu’aucun représentant ne serait en Russie pour la Coupe du monde, et notamment l’Angleterre et l’Islande.