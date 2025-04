EdF ‍: Les Bleus en vert pour la Coupe du monde 2026 ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Pas encore qualifiée, l'Equipe de France est déjà l'une des sélections les plus attendues au prochain Mondial. Kylian Mbappé donne beaucoup de visibilité aux Bleus sur le sol américain. L'occasion pour Nike de tenter un coup marketing avec un maillot surprenant.

En 2026, il faudra sans doute compter sur l'Equipe de France pour le titre mondial. Les Bleus viseront une troisième étoile du côté des Etats-Unis avec un effectif plus fourni que jamais. Capitaine et tête de gondole, Kylian Mbappé est déjà immensément connu et populaire dans le pays de Donald Trump. Une aubaine pour l'équipementier américain Nike qui fournit l'Equipe de France depuis 2011. La marque entend innover avec le futur maillot extérieur de la bande à Didier Deschamps. Celui-ci offrirait une couleur inédite pour la coupe du monde 2026.

L'Equipe de France en vert aux Etats-Unis ?

Pas de maillot tout blanc comme c'est la coutume ou rouge. Selon le site Footy Headlines, l'Equipe de France évoluera avec un maillot vert menthe. Le site précise que ce vert pourrait être « la couleur principale du maillot mais il est possible que le blanc reste la couleur de base et que le vert menthe soit utilisé comme couleur d'accentuation ». Des touches de noir et de doré compléteront l'ensemble. Ce choix étonnant est en fait un hommage à la statue de la Liberté.

🗽🇫🇷🇺🇲 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: France 2026 World Cup Away Kit to Feature Mint Green, Might With as Main Color: https://t.co/FnQPiRrobd — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 29, 2025

L'édifice vert de New York a été conçu et construit en France avant d'être offert aux Etats-Unis en 1886. Pas sûr que les supporters français soient ravis de voir leurs Bleus en vert. Mais, ce ne serait pas inédit. En effet, à la coupe du monde 1978, l'Equipe de France avait affronté la Hongrie dans un maillot vert et blanc à cause d'une possible confusion avec la couleur de son adversaire. Les tenues empruntées au Club Atlético Kimberley de Mar del Plata avaient réussi aux Bleus, vainqueurs 3-1 des Hongrois.