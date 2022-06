EdF : Les Bleuets régalent avec Gouiri

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Qualifications pour l'Euro U21 :

Stade des Alpes, Grenoble.

L'équipe de France Espoirs bat la Serbie U21 : 2 à 0.

Buts pour les Bleuets : Khéphren Thuram (42e) et Gouiri (60e) pour la France U21.

Grâce à ce nouveau succès, l'équipe de Sylvain Ripoll prend une confortable avance en tête du Groupe H des qualifications pour l'Euro Espoirs 2023. Leader avec six points d'avance sur l'Ukraine, avec un match en plus, la France pourrait se qualifier au cours des prochains jours avec des matchs contre l'Arménie (le 6 juin) et face à l'Ukraine justement (le 9 juin).