EdF : Le Mondial approche, Benzema brise le silence

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'ensemble des joueurs de l'équipe de France est réuni à Clairefontaine depuis ce lundi. Les Bleus vont passer quelques tests avant de s'envoler pour le Qatar.

Didier Deschamps et ses hommes vont rapidement rentrer dans le vif du sujet. En effet, l'équipe de France est maintenant réunie à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde au Qatar. Un événement bien évidemment très attendu par les fans de football. Et avant le début de la compétition, les Bleus interrogent. Car Didier Deschamps doit faire face à des absences importantes, comme Presnel Kimpembe, Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté. Et d'autres joueurs cadres inquiètent également, comme Raphaël Varane ou Karim Benzema. Concernant le dernier cité, tout semble être rentré dans l'ordre et il s'est même entrainé ce lundi à Clairefontaine.

Benzema, le meilleur est à venir ?

𝗟𝗘𝗦 2️⃣6️⃣ 𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦 🇫🇷



Commandez votre maillot ici 👇

🛒 https://t.co/YzKC3CojTL pic.twitter.com/uO0jzALA2P — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Interrogé par la FFF sur ses sensations avant la Coupe du monde, le Ballon d'Or français a tenu à rassurer tout le monde. « Je suis content et fier. L'envie d'être avec le groupe, d'être avec tout le monde et commencer à s'entrainer. J'ai bien, bien récupéré. Maintenant, on verra sur le terrain, mais je n'ai plus de gêne, donc hâte d'être sur le terrain. La plupart des joueurs a joué beaucoup de matchs, tous les trois jours, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une grosse préparation. Je suis comme tout le monde. C'est un rêve de gosse. On a grandi avec cette Coupe du monde, donc c'est une fierté de pouvoir être dans le groupe », a notamment indiqué Karim Benzema, pressé de pouvoir faire ses preuves en Coupe du monde. Les Bleus débuteront leur campagne contre l'Australie le 22 novembre prochain. Difficile pour le moment de savoir quel onze sera présent sur le terrain. Mais tout porte à croire que les champions du monde auront une entrée en matière difficile. Un Benzema en pleine possession de ses moyens ne sera pas de trop pour le collectif de l'équipe de France.