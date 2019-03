EdF : Le but de la Moldavie ? Deschamps est heureux

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, après la victoire en Moldavie (4-1) : « Si on avait pu éviter ce but, c’était mieux, mais il fait plaisir au public venu nombreux. Ça n'enlève rien à ce qu'on a bien fait. On aurait pu mettre plus de buts, mais c'est toujours des matchs compliqués. Les joueurs ont pris le match par le bon bout. On a bien entamé notre phase de qualification. On remet ça dans trois jours contre l'Islande. Les attaquants ont tous marqué. Les adversaires font bloc, les choses dépendent surtout de nous. Mais avec ces intentions-là et notre qualité, notamment dans le pressing à la perte de balle, c'est bien. Il faut qu'on garde ça », a-t-il lancé sur TF1.