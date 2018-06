EdF : Le beau geste de Mbappé pour des collégiens de Bondy

Dans : Equipe de France, PSG.

Loin des terrains de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a trouvé un autre moyen de se montrer décisif. Toujours attaché à Bondy, l’attaquant de l’équipe de France n’a pas hésité à aider des jeunes de sa ville natale.

Il s’agit plus précisément de 25 élèves de 4e, quatre enseignants et la principale adjointe du collège Jean-Renoir qui, dans le cadre d’un projet pédagogique depuis le début de l’année scolaire, avaient prévu un voyage en Russie du 18 au 28 juin. Le but étant notamment d’assister aux matchs France-Danemark et Portugal-Maroc. Malheureusement pour eux, l’association Sport’A Vie, censée financer une partie du voyage, n’a pas tenu sa promesse, créant un trou de 11 000 euros dans le budget.

Le collège a donc contacté l’entourage de Kylian Mbappé, qui avait accordé une interview à deux élèves concernées le mois dernier, et qui a accepté de verser plusieurs milliers d’euros, raconte le quotidien Le Parisien. A noter que son coéquipier Benjamin Mendy a aussi participé, tout comme la LFP grâce à l’aide du journaliste Christian Jeanpierre. Enfin, la FFF a offert 30 places pour le match des Bleus, et attend une réponse de la FIFA pour obtenir les billets de Portugal-Maroc. Grâce à tout ce petit monde, le projet est sauvé !