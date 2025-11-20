ICONSPORT_277284_0184

EdF : L'avocat de Cherki allume Rothen et Domenech

Equipe de France20 nov. , 9:00
parMehdi Lunay
Rayan Cherki a été violemment critiqué pendant ce rassemblement. Il n'a pas livré ses meilleures prestations en Equipe de France. Surtout, ses gestes techniques superflus ont irrité certains consultants. Une négativité qui agace Walid Acherchour.
La qualification au Mondial et c'est tout. Les matchs disputés par l'Equipe de France en novembre ne resteront pas dans les annales du sport. Si les Bleus ont largement battu l'Ukraine 4-0 et l'Azerbaïdjan 3-1, leurs prestations ont été très moyennes. Certaines périodes de match ont été ennuyeuses avec un jeu offensif stérile. Titulaire lors du premier match puis entré en jeu sur le second, Rayan Cherki faisait partie des joueurs pointés du doigt dans les critiques. On a accusé l'ancien lyonnais de ralentir le jeu avec des gestes techniques inutiles voire de ne pas respecter l'adversaire.

Pourquoi tant de haine avec Cherki ?

Deux consultants ont été plus agressifs avec Cherki que les autres : Jérôme Rothen et Raymond Domenech. L'animateur de Rothen s'enflamme estime que le joueur de Manchester City « ne respecte pas assez le maillot de l’Equipe de France » et qu’il « joue pour amuser la galerie ». De son côté, l'ancien sélectionneur des Bleus juge que Cherki « n’a aucune chance » d’être appelé pour la prochaine coupe du monde. Des analyses trop excessives pour Walid Acherchour. Ce dernier dénonce implicitement un délit de sale gueule concernant l'ancien prodige de l'OL.
« Je l’ai trouvé très dur Jérôme sur Rayan (Cherki). Il n’a pas fait le match de sa vie, sa prestation elle est plutôt moyenne mais j’ai vu des termes : « Abominable », « On respecte pas le maillot », « Il prend de haut l’Équipe de France ». Doucement quand même. […] Ça dépasse Jérôme. J’ai entendu Raymond Domenech le fracasser à l’Équipe où il explique qu’il n’a aucune chance d’aller à la coupe du monde. Je trouve qu’il y a des débats très clivants autour de Rayan Cherki et même s’il peut être frustrant, on aime quand même le foot les gars ? A chaque fois, on se plaint d’un football français physique, athlétique. Là, on a un joueur qui veut faire plaisir aux gens, qui aime le football. Et, à chaque fois qu’il passe un petit peu à côté, on le fracasse », a t-il indiqué.

Cela n'a pas été suffisant pour faire changer d'avis Jérôme Rothen, lequel a continué de critiquer le comportement de Cherki après le plaidoyer de son compère. Kylian Mbappé n'est donc plus le seul talent français à être fortement secoué dans les médias hexagonaux.
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

