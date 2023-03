EdF : Lacazette a bien reçu le message de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Indispensable à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ses performances auraient pu le ramener en équipe de France. Mais le Gone, absent des plans du sélectionneur Didier Deschamps depuis plus de cinq ans, ne croit plus vraiment en ses chances.

Alexandre Lacazette a encore évité le pire à l’Olympique Lyonnais. Rapidement mené au score, le club rhodanien a pu accrocher le match nul contre le FC Nantes (1-1) grâce à son attaquant. Le capitaine des Gones a en effet inscrit son 17e but et fait partie des tout meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Avec de telles performances, il n’était pas interdit de penser qu’Alexandre Lacazette avait son mot à dire avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi.

Finalement, l’ancien Gunner d’Arsenal n’est pas surpris par sa non-convocation en équipe de France. Lui qui a bien conscience d’avoir perdu les faveurs du sélectionneur depuis bien longtemps. « S’il m’appelle, ce serait une belle surprise parce que ça fait un moment qu’il ne m’a pas appelé, a réagi le cadre de l’Olympique Lyonnais vendredi soir en zone mixte. Mais je ne suis pas concentré sur ça. Je suis concentré sur mon équipe et mon club. » Il faut dire que le message de Didier Deschamps est assez clair.

Un doublé contre l'Allemagne et plus rien

Depuis le match amical contre l’Allemagne (2-2) le 14 novembre 2017, soit il y a plus de cinq ans, Alexandre Lacazette n’a plus porté le maillot de l’équipe de France. Et ce malgré son doublé inscrit lors de sa dernière apparition chez les Bleus. Pas sûr que l’aspect sportif soit le seul critère utilisé pour écarter l’attaquant formé à Lyon. Quoi qu’il en soit, le sélectionneur tricolore ne manque pas de solutions en pointe. En plus d’Olivier Giroud, qui a gardé ses faveurs après le Mondial 2022, le technicien fait confiance à Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.