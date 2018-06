EdF : La victoire est au bout, Deschamps pardonne ses Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la victoire contre l’Argentine (4-3) en huitièmes de finale du Mondial 2018 (au micro de TF1) : « C'était une grande affiche, ça a été un grand match. Il y a eu des erreurs. On était mal embarqué à 1-2, mais on a su faire ce qu'il fallait. On aurait pu se simplifier la fin de match mais il y a eu des émotions. Cette qualification pour les quarts me rend très heureux pour les joueurs.

Je ressens du bonheur. Comme je leur ai dit avant le match, ça fait des mois qu'ils pensent à ça, ça fait des semaines qu'on se prépare. C'est pour avoir des matchs comme ça. Il fallait répondre et on a bien répondu. Des critiques il y en a et il y en aura toujours. Après il y a évidemment la vérité du terrain, ça passait par un match costaud et de qualité, même si on a fait des erreurs. Mais on a beaucoup fait souffrir les Argentins. Maintenant on a six jours pour savourer. »